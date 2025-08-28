ЧП в ТРЦ «Saya Park»: полиция Актау завела уголовное дело

Қазақ тіліне аудару

После инцидента в детском игровом центре «Apollo», расположенном в ТРЦ «Saya Park», возбуждено уголовное дело. Как на сегодня чувствует себя пострадавший ребенок, рассказала его мать, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

По словам матери ребенка Айнуры Бисембаевой, после широкого резонанса в СМИ ей позвонили из управления полиции Актау и сообщили о начале уголовного дела по статье 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере до 160 МРП (629 120 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Пострадавший мальчик на сегодня, 27 августа, остается под наблюдением врачей. У него сохраняются жалобы на боль в ноге.

По результатам МРТ коленного сустава выявлены признаки умеренно выраженного выпота в полости супрапателлярной сумки.

МРТ головного мозга серьезных травматических изменений не показало.

Голова не пострадала, слава Богу, - отметила мать мальчика.

После завершения судебно-медицинской экспертизы семье обещали сообщить о дальнейших шагах.

В департаменте полиции региона подтвердили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего. Одновременно материалы направлены в Палату предпринимателей Мангистауской области для проведения дополнительной проверки и принятия соответствующих мер.

Напомним, на трехлетнего мальчика упал технический элемент аттракциона, предположительно, противовес весом около 50 килограммов. Инцидент произошел в детском игровом центре «Apollo», расположенном в торгово-развлекательном центре «Saya Park», в минувший четверг, 21 августа.

В администрации ТРЦ заявили, что упавший на ребенка элемент аттракциона представляет собой мягкий мат, не относящийся к несущим или металлическим конструкциям. Они заверили, что он не представляет угрозы для жизни и здоровья.

Для справки

Выпот – это скопление избыточной жидкости в полостях организма, суставах или тканях. Эта жидкость может быть различного происхождения, включая кровь, лимфу, синовиальную жидкость и гной. Выпот является симптомом, а не отдельным заболеванием, и может указывать на наличие различных патологических состояний.