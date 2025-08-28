18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.63
622.52
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.08.2025, 20:54

ЧП в ТРЦ «Saya Park»: полиция Актау завела уголовное дело

Происшествия 0 2 652 Сергей Кораблев

После инцидента в детском игровом центре «Apollo», расположенном в ТРЦ «Saya Park», возбуждено уголовное дело. Как на сегодня чувствует себя пострадавший ребенок, рассказала его мать, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

По словам матери ребенка Айнуры Бисембаевой, после широкого резонанса в СМИ ей позвонили из управления полиции Актау и сообщили о начале уголовного дела по статье 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере до 160 МРП (629 120 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Пострадавший мальчик на сегодня, 27 августа, остается под наблюдением врачей. У него сохраняются жалобы на боль в ноге. 

По результатам МРТ коленного сустава выявлены признаки умеренно выраженного выпота в полости супрапателлярной сумки.

МРТ головного мозга серьезных травматических изменений не показало.

Голова не пострадала, слава Богу, - отметила мать мальчика.

После завершения судебно-медицинской экспертизы семье обещали сообщить о дальнейших шагах.

В департаменте полиции региона подтвердили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего. Одновременно материалы направлены в Палату предпринимателей Мангистауской области для проведения дополнительной проверки и принятия соответствующих мер.

Напомним, на трехлетнего мальчика упал технический элемент аттракциона, предположительно, противовес весом около 50 килограммов. Инцидент произошел в детском игровом центре «Apollo», расположенном в торгово-развлекательном центре «Saya Park», в минувший четверг, 21 августа.

В администрации ТРЦ заявили, что упавший на ребенка элемент аттракциона представляет собой мягкий мат, не относящийся к несущим или металлическим конструкциям. Они заверили, что он не представляет угрозы для жизни и здоровья.

Для справки

Выпот – это скопление избыточной жидкости в полостях организма, суставах или тканях. Эта жидкость может быть различного происхождения, включая кровь, лимфу, синовиальную жидкость и гной. Выпот является симптомом, а не отдельным заболеванием, и может указывать на наличие различных патологических состояний.

2
6
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира