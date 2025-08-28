Жителя Мангистау задержали за выращивание и хранение марихуаны

Қазақ тіліне аудару

Мужчина занимался выращиванием и хранением запрещенных растений во дворе дома, сообщает Lada.kz со ссылкой на отдел полиции Мунайлинского района.

Фото: кадр видео

По данным ведомства, сотрудники криминальной полиции Мунайлинского района совместно со спецподразделением «Бүркіт» воинской части 3502 и представителями районной прокуратуры задержали 40-летнего мужчину.

Во дворе частного дома подозреваемый в оборудованном укрытии выращивал запрещенные растения. Сотрудники правоохранительных органов выявили и изъяли 251 куст марихуаны. В его гараже дополнительно обнаружены 133 спичечных коробка с высушенной марихуаной, а также бочка, наполненная наркотическим веществом. Общий вес изъятого составил 5,5 килограмма, - сообщили в полиции.

Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества) и по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере без цели сбыта).

Подозреваемый взят под стражу, - заключили в полиции.

Напомним, в марте 2025 года криминальный «огород» обнаружили в пригороде областного центра. Мужчина занимался выращиванием марихуаны в складском помещении мебельного цеха.