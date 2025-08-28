18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.63
622.52
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.08.2025, 12:30

Подросток угнал автомобиль родителей и сбил школьницу: адвокат из Актау прокомментировал ДТП

Происшествия 0 1 996 Лиана Рязанцева

Адвокат потерпевшей стороны Айбек Суюндуков поделился информацией по дорожно-транспортному происшествию, в результате которого подросток, управляя транспортным средством марки «ГАЗель», совершил наезд на 14-летнюю девочку, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео с места происшествия
Фото: кадр видео с места происшествия

Партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» - адвокат Айбек Суюндуков - прокомментировал Lada.kz дело о подростке, который угнал автомобиль и сбил 14-летнюю девочку в Форт-Шевченко.

Из официального комментария полиции региона следует: «В отношении родителей подростка возбудили два дела – по статье 127 КоАП РК и статье 345 УК РК». Если информация в масс-медиа о привлечении родителей к административной ответственности по статье 127 КоАП РК соответствует действительности, то отделом полиции Тупкараганского района юридическая квалификация административного правонарушения определена правильно, - сказал Айбек Суюндуков.

Адвокат высказался и по поводу второй статьи  345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). По его мнению, орган, осуществляющий досудебное расследование, не должен был возбуждать дело по ней.

Родители подростка не совершали указанного уголовного правонарушения, ведь за рулем находился другой человек, установленный в ходе расследования. Согласно статье 4 УК РК, единственным основанием уголовной ответственности является совершение уголовного правонарушения, - заключил адвокат.

Напомним, 25 июня в Форт-Шевченко подросток угнал «ГАЗель» своих родителей и сбил 14-летнюю девочку. Пострадавшая находилась в больнице с различными травмами до 28 июля. Правоохранители сообщили, что в отношении родителей подростка возбудили два дела – по статье 127 КоАП РК и статье 345 УК РК.

2
8
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира