Подросток угнал автомобиль родителей и сбил школьницу: адвокат из Актау прокомментировал ДТП

Адвокат потерпевшей стороны Айбек Суюндуков поделился информацией по дорожно-транспортному происшествию, в результате которого подросток, управляя транспортным средством марки «ГАЗель», совершил наезд на 14-летнюю девочку, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео с места происшествия

Партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» - адвокат Айбек Суюндуков - прокомментировал Lada.kz дело о подростке, который угнал автомобиль и сбил 14-летнюю девочку в Форт-Шевченко.

Из официального комментария полиции региона следует: «В отношении родителей подростка возбудили два дела – по статье 127 КоАП РК и статье 345 УК РК». Если информация в масс-медиа о привлечении родителей к административной ответственности по статье 127 КоАП РК соответствует действительности, то отделом полиции Тупкараганского района юридическая квалификация административного правонарушения определена правильно, - сказал Айбек Суюндуков.

Адвокат высказался и по поводу второй статьи – 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). По его мнению, орган, осуществляющий досудебное расследование, не должен был возбуждать дело по ней.

Родители подростка не совершали указанного уголовного правонарушения, ведь за рулем находился другой человек, установленный в ходе расследования. Согласно статье 4 УК РК, единственным основанием уголовной ответственности является совершение уголовного правонарушения, - заключил адвокат.

Напомним, 25 июня в Форт-Шевченко подросток угнал «ГАЗель» своих родителей и сбил 14-летнюю девочку. Пострадавшая находилась в больнице с различными травмами до 28 июля. Правоохранители сообщили, что в отношении родителей подростка возбудили два дела – по статье 127 КоАП РК и статье 345 УК РК.