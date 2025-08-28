Баня сгорела в Актау

Қазақ тіліне аудару

В 1 микрорайоне Актау огнем охватило одноэтажную баню «Изба». Очаг возгорания располагался на крыше. Подробности Lada.kz сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Фото ДЧС региона

Пожар в бане произошел ночью 28 августа, примерно в 02:58 часов. Пострадавших, по сообщению департамента по ЧС, нет.

Произошло возгорание крыши бани, которое прибывшие на место пожарные полностью ликвидировали. Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров. Причины происшествия выясняются, - сообщили в ДЧС региона.

Напомним, в апреле 2025 года в селе Мангистау Мунайлинского района сгорела общественная баня. Инцидент обошелся без пострадавших.