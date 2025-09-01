Водителя оштрафовали за езду по набережной в Актау (видео)

Қазақ тіліне аудару

Водитель Nissan Terrano проехал по участку, предназначенному для пешеходов, на набережной 5А и 7А микрорайонов, и получил штраф, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Жители Актау в социальных сетях пожаловались на водителя Nissan Terrano, который ездил по пешеходным дорожкам набережной 7А и 5А микрорайонов. Проезд на этом участке разрешён только спецтранспорту.

Инцидент произошел 30 августа, примерно в 20:30 часов.

В 5А микрорайоне на набережной снова ездят автомобили. Здесь же гуляют дети, катаются на велосипедах и самокатах. Проезд автомобилей запрещён, но, похоже, для этого водителя правил нет, - пожаловались горожане.

В управлении полиции Актау сегодня, 1 сентября, сообщили, что водитель привлечён к ответственности.

В отношении владельца автомобиля Nissan Terrano, не выполнившего требования дорожных знаков, составлен административный протокол по части 1 статьи 601 КоАП РК. Напоминаем о необходимости соблюдения правил дорожного движения, - сообщили в ведомстве.

Санкция указанной статьи предусматривает штраф в размере 3 МРП (11 796 тенге).

Напомним, ранее за езду на данном участке оштрафовали водителя Geely.