Появление дыма на Скальной тропе встревожило жителей Актау

Сегодня днем, 1 сентября, отдыхающие заметили дым на Скальной тропе. Подробности происшествия Lada.kz предоставили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото предоставлено Lada.kz очевидцем

По данным очевидцев, инцидент произошел между 11:00 и 12:00 часами. Над Скальной тропой начал подниматься дым.

На Скальной тропе есть пляж. Отдыхавшие на нем люди вызвали пожарных. Некоторые из них пытались сами потушить возгорание бутылками с водой, - рассказал очевидец.

Фото: ДЧС Мангистауской области

Происшествие корреспонденту издания прокомментировали в региональном ДЧС.

В 11:31 часов в 4А микрорайоне (недалеко от отеля Caspian Riviera) на прибрежной зоне загорелась сухая трава. Возгорание потушили до приезда специалистов, - сообщили в ведомстве.

