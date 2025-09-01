Кровля здания столовой сгорела в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

В Мунайлинском районе сгорела кровля здания столовой. Комментарий по инциденту Lada.kz предоставили в ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства

Возгорание крыши столовой «Адай-1», расположенной на территории производственной зоны №1 в Мунайлинском районе, произошло 1 сентября.

Сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило в 10:24 часов.

По вызову на место происшествия оперативно прибыли спасатели. Полностью сгорела крыша столовой, ориентировочная площадь пожара составила 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Проводятся работы по вскрытию и разбору крыши, - рассказали в ДЧС региона.

Напомним, ранее в Актау сгорела баня.