Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры

В августе в акватории Каспия пресечено 55 фактов браконьерства, сообщили в пограничной службе КНБ РК, передает Lada.kz.

фото из архива Lada.kz

Пограничники изъяли у браконьеров девять плавательных средств, более 21 км сетей и крючковых орудий.

У нарушителей изъяли 240 штук, или 1440 кг рыб осетровых пород и 19 кг рыб частиковых видов, - сообщили в КНБ РК.

Сумма предотвращенного ущерба составила порядка более 566 млн тенге.

Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности,- заключили в ведомстве.

Напомним, 28 августа жительница Актау была задержана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Правопорядок» в 26 микрорайоне сотрудниками управления по противодействию организованной преступности. В ходе личного досмотра у гражданки было изъято 12 особей рыбы осетровых пород (весом 41 кг 30 г, с головой, без внутренностей). Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и исчезающими видами животных, запрещенными к использованию).