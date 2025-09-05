Стало известно, сколько человек утонули в Мангистау за купальный сезон

Қазақ тіліне аудару

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области подвел итоги купального сезона, сопровождавшегося в этом году рядом трагедий, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

Прибрежная зона региона протянулась более чем на 1400 километров. Для обеспечения безопасности на пляжах с большим скоплением людей работали четыре оперативно-спасательные станции, а также мобильные посты: в будние дни – 15, в выходные – 33.

Несмотря на принятые меры, трагедий избежать не удалось.

В купальный сезон 2025 года в необорудованных для купания местах Каспийского моря утонули девять человек, включая троих детей.

Уже после окончания сезона погиб еще один человек.

Всего с начала 2024 года на воде в регионе утонули 14 человек, из них четверо – дети.

Спасатели в очередной раз напоминают жителям и гостям области: купаться следует только на оборудованных пляжах, где дежурят профессиональные спасатели.