В Мангистау полиция разыскала украденную с могилы мраморную плиту и восстановила её

Қазақ тіліне аудару

Правоохранители обнаружили похищенную с могилы мраморную плиту и восстановили её своими силами, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

Фото: кадр видео

В пресс-службе ведомства рассказали, что сами о хищении мраморной плиты с могилы узнали из социальных сетей. Женщина, заявившая о краже в местных Instagram-пабликах, в полицию не обращалась.

Сотрудники полиции выехали на место кражи, которое расположено на кладбище в Форт-Шевченко. На месте провели осмотр и обнаружили мраморную плиту вблизи могилы. Наши сотрудники своими силами восстановили плиту. Дело по факту произошедшего не возбуждали, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в местных Instagram-пабликах появилось видео с обращением супруги усопшего. Женщина рассказала, что семья готовилась к годовщине со дня смерти ее мужа. Приехав на кладбище, родные обнаружили, что мраморная плита с могилы исчезла.