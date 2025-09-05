Пассажира с наркотиками задержали в международном аэропорту Актау

Қазақ тіліне аудару

Мужчину, прилетевшего из Алматы, задержали в аэропорту Актау. При досмотре у него обнаружили героин. Подробности Lada.kz рассказали в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области

По информации ведомства, 27 августа при оперативно-розыскных мероприятиях и координации прокуратуры сотрудники управления криминальной полиции ДП Мангистауской области совместно с СОБР провели специальную операцию в международном аэропорту Актау.

Правоохранителями был задержан мужчина, который прилетел из Алматы в Актау. При нем обнаружили запрещенные вещества.

В результате санкционированных обысков был изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого находились 40 капсул с героином общим весом около 50 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное хранение, перевозка, приобретение, пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере без цели сбыта), - сообщили в полиции региона.

В ведомстве отметили, что подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

