18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.05
629.16
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.09.2025, 12:32

Пассажира с наркотиками задержали в международном аэропорту Актау

Происшествия 0 2 788 Лиана Рязанцева

Мужчину, прилетевшего из Алматы, задержали в аэропорту Актау. При досмотре у него обнаружили героин. Подробности Lada.kz рассказали в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области
Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области

По информации ведомства, 27 августа при оперативно-розыскных мероприятиях и координации прокуратуры сотрудники управления криминальной полиции ДП Мангистауской области совместно с СОБР провели специальную операцию в международном аэропорту Актау.

Правоохранителями был задержан мужчина, который прилетел из Алматы в Актау. При нем обнаружили запрещенные вещества.

В результате санкционированных обысков был изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого находились 40 капсул с героином общим весом около 50 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное хранение, перевозка, приобретение, пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере без цели сбыта), - сообщили в полиции региона.

В ведомстве отметили, что подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее в селе Акшукур задержали мужчину, выращивавшего запрещенные растения во дворе своего дома. Полиция обнаружила порядка 750 кустов марихуаны. 

3
5
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
А, как же он в Алматы досмотр прошел?
05.09.2025, 09:21
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?