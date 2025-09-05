Порядка 750 кустов марихуаны обнаружила полиция в селе Акшукур

Қазақ тіліне аудару

Жителя Мангистауской области задержали за выращивание запрещенных растений во дворе дома, сообщает Lada.kz со ссылкой региональный департамент полиции.

Фото: кадр видео

Как сообщают правоохранители, 29 августа в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора» сотрудники криминальной полиции Тупкараганского района выявили факт незаконного выращивания наркосодержащих растений во дворе одного из жилых домов в селе Акшукур.

В результате обыска было изъято 749 кустов растения конопля, а также ее высушенные фрагменты, находившиеся в емкости, и упакованное вещество, похожее на марихуану. По данному факту возбуждено уголовное дело части 1 статьи 300 (Посев или выращивание запрещённых к возделыванию растений) УК РК, - сообщили в полиции.

В ведомстве напомнили, что незаконное выращивание, хранение, распространение или переработка наркотических средств и психотропных веществ является серьёзным уголовным правонарушением и влечёт за собой строгую ответственность согласно закону.

К слову, вышеуказанная статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники криминальной полиции Мунайлинского района совместно со спецподразделением «Бүркіт» воинской части 3502 и представителями районной прокуратуры задержали 40-летнего мужчину, который во дворе частного дома в оборудованном укрытии выращивал запрещенные растения.