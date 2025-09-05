18+
05.09.2025, 17:02

Удалила зуб и попала в больницу: стоматолог прокомментировал инцидент с жительницей Актау

Происшествия 0 1 890 Лиана Рязанцева

Стоматолог Батырбек Жанаев, проводивший удаление зуба жительнице Актау, заявил корреспонденту редакции Lada.kz, что с его стороны врачебных ошибок допущено не было.

Снимки рентгена. Фото предоставил Батырбек Жанаев
Снимки рентгена. Фото предоставил Батырбек Жанаев

Стоматолог клиники «Dental Mangystau» Батырбек Жанаев прокомментировал жалобу жительницы Актау, которой он проводил удаление зуба.

По его словам, еще в апреле текущего года пациентка Нургул Елеусинова обратилась в клинику с жалобой на зубную боль. При консультации ей было разъяснено, что без стоматологического вмешательства не обойтись.

В дальнейшем пациентка по собственной инициативе не явилась на четыре повторных приёма, назначенных для лечения. Через четыре месяца, 17 июля, пациентка обратилась повторно с выраженной болью, отёком в области щеки и затруднённым открыванием рта. После осмотра и проведения рентгенографии было выявлено воспалительное очаговое образование в области корня зуба. Я провёл удаление зуба, вскрыл гнойный очаг путём разреза, и обработал область удаления и переходную складку антисептиком. Пациентке были даны рекомендации после удаления зуба, назначена антибиотикотерапия, - рассказал стоматолог.

Батырбек Жанаев отметил, что при повторном приёме на следующий день отёк сохранялся, однако температура тела у пациентки была в пределах нормы.

Все необходимые процедуры были выполнены в соответствии с лечебным протоколом: проведена антисептическая обработка и ревизия раны. Пациентке было разъяснено, что необходимо полностью пройти курс антибиотикотерапии и строго соблюдать назначения. В дальнейшем, с учётом жалоб пациентки, мы сами организовали консультацию у ЛОР-врача и челюстно-лицевых хирургов, а также провели 3D-компьютерную томографию. По результатам КТ область удалённого зуба чистая, обломков корней не было обнаружено. Пациентка сообщила мне, что её состояние улучшилось и она начала готовиться к выходу на работу, - говорит врач.

Батырбек Жанаев заверил, что как стоматолог-хирург, он оказал всю необходимую амбулаторную помощь в полном объёме.

После этого, ввиду отсутствия полного улучшения, пациентка была госпитализирована для проведения хирургического лечения в стационар, где прошла курс терапии. В настоящее время состояние пациентки улучшилось, она выписана домой. По данному случаю пациентка написала жалобу в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Мангистауской области. По результатам проверки врачебной ошибки выявлено не было, - заключил стоматолог.

Напомним, ранее жительница Актау Нургул Елеусинова обратилась в редакцию Lada.kz с жалобой на осложнения, возникшие после посещения стоматолога. По её словам, обычное удаление зуба обернулось операцией и серьёзными проблемами со здоровьем.

3
11
4
Комментарии

0 комментарий(ев)
