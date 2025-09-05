Удалила зуб и попала в больницу: стоматолог прокомментировал инцидент с жительницей Актау

Стоматолог Батырбек Жанаев, проводивший удаление зуба жительнице Актау, заявил корреспонденту редакции Lada.kz, что с его стороны врачебных ошибок допущено не было.
Стоматолог клиники «Dental Mangystau» Батырбек Жанаев прокомментировал жалобу жительницы Актау, которой он проводил удаление зуба.
По его словам, еще в апреле текущего года пациентка Нургул Елеусинова обратилась в клинику с жалобой на зубную боль. При консультации ей было разъяснено, что без стоматологического вмешательства не обойтись.
В дальнейшем пациентка по собственной инициативе не явилась на четыре повторных приёма, назначенных для лечения. Через четыре месяца, 17 июля, пациентка обратилась повторно с выраженной болью, отёком в области щеки и затруднённым открыванием рта. После осмотра и проведения рентгенографии было выявлено воспалительное очаговое образование в области корня зуба. Я провёл удаление зуба, вскрыл гнойный очаг путём разреза, и обработал область удаления и переходную складку антисептиком. Пациентке были даны рекомендации после удаления зуба, назначена антибиотикотерапия, - рассказал стоматолог.
Батырбек Жанаев отметил, что при повторном приёме на следующий день отёк сохранялся, однако температура тела у пациентки была в пределах нормы.
Все необходимые процедуры были выполнены в соответствии с лечебным протоколом: проведена антисептическая обработка и ревизия раны. Пациентке было разъяснено, что необходимо полностью пройти курс антибиотикотерапии и строго соблюдать назначения. В дальнейшем, с учётом жалоб пациентки, мы сами организовали консультацию у ЛОР-врача и челюстно-лицевых хирургов, а также провели 3D-компьютерную томографию. По результатам КТ область удалённого зуба чистая, обломков корней не было обнаружено. Пациентка сообщила мне, что её состояние улучшилось и она начала готовиться к выходу на работу, - говорит врач.
Батырбек Жанаев заверил, что как стоматолог-хирург, он оказал всю необходимую амбулаторную помощь в полном объёме.
После этого, ввиду отсутствия полного улучшения, пациентка была госпитализирована для проведения хирургического лечения в стационар, где прошла курс терапии. В настоящее время состояние пациентки улучшилось, она выписана домой. По данному случаю пациентка написала жалобу в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Мангистауской области. По результатам проверки врачебной ошибки выявлено не было, - заключил стоматолог.
Напомним, ранее жительница Актау Нургул Елеусинова обратилась в редакцию Lada.kz с жалобой на осложнения, возникшие после посещения стоматолога. По её словам, обычное удаление зуба обернулось операцией и серьёзными проблемами со здоровьем.
