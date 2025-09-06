О состоянии пострадавших в ЧП на карусели детей рассказали врачи Актау

Қазақ тіліне аудару

В управлении здравоохранения сообщили подробности о состоянии двух детей, пострадавших 4 сентября в 5А микрорайоне Актау при падении с аттракциона, передает Lada.kz.

фото с сайта pixabay.com

У девочки 2010 года рождения врачи диагностировали открытый перелом пястной кости левой кисти со смещением.

У мальчика 2013 года рождения — открытый перелом внутренней лодыжки правой большеберцовой кости со смещением, а также закрытый перелом таранной кости правой стопы с допустимым смещением.

Оба ребёнка получили необходимую медицинскую помощь, один из них остаётся в стационаре.

Напомним, ранее в департаменте полиции сообщили, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РК («Нарушение правил безопасности при ведении работ»). По предварительным данным очевидцев, причиной происшествия могло стать несоблюдение техники безопасности: во время запуска аттракциона рядом была припаркована «Газель», в которую и врезались дети.