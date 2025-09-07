После травмирования детей на карусели в Актау аттракцион закрыли

В городской администрации заявили, что временно приостановлена работа аттракциона в парке «Сказка» после происшествия, в результате которого пострадали дети, сообщает Lada.kz.
Представители акимата совместно с полицейскими провели встречу с администрацией парка аттракционов.
Руководству поручено усилить меры безопасности: увеличить высоту ограждений и полностью исключить возможность въезда автомобилей на территорию аттракционов.
До устранения выявленных нарушений и окончания проверки аттракцион работать не будет, заверили чиновники.
Напомним, вечером 4 сентября на аттракционе в парке «Сказка» произошел несчастный случай. Двое детей получили травмы.
Позже о состоянии пострадавших детей рассказали врачи.
Комментарии1 комментарий(ев)