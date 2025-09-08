18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
08.09.2025, 10:42

Пьяный мужчина стал причиной вызова полиции в Актау (видео)

Происшествия 0 3 939 Алия Шарипова

В Актау 7 сентября на парковке возле ресторана в 8 микрорайоне очевидцы наблюдали скопление людей и прибытие правоохранителей. Кадры Lada.kz прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев
Фото очевидцев

Инцидент произошел между 21:00 и 22:00 часами. На кадрах видно скопление людей у ресторана, а также конфликт между двумя мужчинами.

Спустя некоторое время на место происшествия прибыли стражи порядка.

Lada.kz запросила подробности у пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.

В ведомстве подтвердили факт вызова.

Пьяный мужчина вел себя неподобающе. Очевидцы вызвали полицию. Мужчину передали стражам порядка, после было проведено медосвидетельствование, которое показало, что он находился в средней степени опьянения, - сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего составлены протоколы по статьям 434 (Мелкое хулиганство), 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) КоАП РК, добавили в полиции.

Для справки

Статья «Мелкое хулиганство» влечет штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) или привлечение к общественным работам на срок от 20 до 60 часов, либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.

Статья «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения» предусматривает штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге).

14
6
4
