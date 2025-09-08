Разгуливающий голым житель Актау мочился на глазах у людей

Қазақ тіліне аудару

Жители 18 микрорайона стали свидетелями странного инцидента – по тротуару разгуливал полностью обнажённый мужчина, который мочился на глазах у прохожих. Очевидцы предположили, что он находился в неадекватном состоянии и, вероятно, был под воздействием психоактивных веществ, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Кадры произошедшего опубликовал Instagram-паблик «911.aktau».

Голый мужчина лет 20-25, ходит без одежды, и, скорее всего, под чем-то, 18 микрорайон, - указано в подписи к видео.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области Lada.kz сообщили, что попавший на видео мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили его личность и вернули домой. Стражи порядка опровергли информацию об употреблении героя ролика психоактивных веществ.

Отметим, за последний месяц это не первый случай, когда по Актау разгуливают обнаженные люди. Ранее очевидцы сообщали о похожих инцидентах в других микрорайонах города. Руководитель Центра психического здоровья Мади Токанов рассказал о возможных причинах таких инцидентов и том, как себя вести, увидев подобную картину.