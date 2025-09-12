Десять погибших в аварии в Мангистау: пассажиры ехали к священному месту Бекет-Ата

Қазақ тіліне аудару

Погибшие были жителями разных регионов страны. В связи с трагическим дорожно-транспортным происшествием, повлекшим гибель 10 человек, в МВД по поручению Министра создан оперативный штаб, передает Lada.kz.

Штаб работает в круглосуточном режиме.

«Министр взял ход расследования уголовного дела на личный контроль. В настоящее время в рамках расследования изучаются действия водителя, техническое состояние транспорта, маршрут и условия перевозки», - сообщил официальный представитель МВД - начальник департамента Шынгыс Алекешев.

Установлено, что пассажиры следовали в паломничество к священному месту Бекет-Ата. Все они граждане Казахстана, выехавшие из различных регионов страны. Есть госпитализированные с травмами, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

МВД в тесном взаимодействии с акиматами и профильными госорганами будет организована комплексная помощь семьям погибших и пострадавших, в том числе:

* доставка тел погибших в регионы;

* постоянная связь и сопровождение родственников;

* содействие в организации похорон;⁠

* помощь в решении юридических, страховых и организационных вопросов.

Родным и близким вся информация предоставляется незамедлительно.

«Министерство внутренних дел выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Также обращаемся ко всем водителям и организаторам перевозок: не допускайте усталости за рулём и перегруза транспорта. Даже один невыспавшийся водитель может стать причиной большой трагедии», - отметил Шынгыс Алекешев.

В акимате Мангистауской области сообщили номер, по которому близкие погибших могут получить всю необходимую информацию: 8 747 688 43 13. Ответственный офицер - Асет Нуров: 8 701 621 80 15.

Напомним, сегодня, 11 сентября, в страшной аварии погибли 10 человек.