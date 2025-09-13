За опасное маневрирование на дороге наказали жителя Актау

Қазақ тіліне аудару

Необычную манеру вождения в Актау засняли на видео очевидцы и поделились им в социальных сетях. Сотрудники полиции отреагировали на грубое нарушение Правил дорожного движения, передает Lada.kz .

Скриншот из видео улучшен с помощью ИИ

Инцидент произошел 12 сентября. Водитель Toyota Camry двигался по дороге, расположенной у дома №43 в 16 микрорайоне, задом наперед. Своими действиями он подверг опасности других автомобилистов.

В отношении водителя был составлен протокол по части 2 статьи 595 КоАП РК – Нарушение правил маневрирования, а именно движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, - сообщили в управлении полиции Актау.

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).

