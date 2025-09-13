Смертельное ДТП в Мангистау: в минздраве рассказали о состоянии пострадавших

Қазақ тіліне аудару

Врачи стабилизируют состояние двух женщин, пострадавших в автомобильной аварии в Мангистауской области, для последующей транспортировки в клинику Национального центра экстренной медицины в Астане, передает Lada.kz .

Мангистауская областная больница. Фото: ЦОК Мангистауской области

Двух женщин, пострадавших в автомобильной аварии на автодороге Бекет-ата – Шопан-ата, накануне транспортировали бортом санитарной авиации из Жанаозена в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.

Как сообщили в минздраве РК, по дальнейшему лечению двух пациенток, находящихся в тяжелом состоянии, сегодня проведены телемедицинские консультации с участием специалистов республиканских центров ведомства. В ближайшие дни их рекомендовано госпитализировать в клинику Национального центра экстренной медицины в Астане.

Одна из них с диагнозом «Политравма» получила ушиб обоих легких, что вызывает периоды десатурации и может осложнить транспортировку. Состояние другой пациентки стабильное, уже не вызывает опасений. Третий пострадавший остался в больнице Жанаозена, его состояние стабильное, - сообщили в министерстве здравоохранения РК.

Напомним, трагедия произошла 11 сентября. Группа людей направлялась в Бекет-ата и попала в ДТП. В результате погибли 10 человек. Трое попали в больницу.

Родственники погибших прибыли в регион на борту Нацгвардии 12 сентября.