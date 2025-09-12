Трое пострадавших в ДТП на трассе Бекет-ата – Шопан-ата доставлены в больницу

Қазақ тіліне аудару

В Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу были доставлены трое пассажиров, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, случившемся 11 сентября на трассе Бекет-ата – Шопан-ата. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото с сайта pixabay.com

По информации медучреждения, 61-летний мужчина (1964 г.р.) и 58-летняя женщина (1967 г.р.) госпитализированы в отделение реанимации. Их состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Ещё одна пассажирка, 65-летняя женщина (1960 г.р.), находится в травматологическом отделении. Состояние пострадавшей стабильно тяжёлое.

Сейчас врачи проводят необходимые обследования и продолжают мониторинг состояния здоровья пациентов. Дополнительные сведения о развитии ситуации будут предоставлены позже.

Напомним, вчера на трассе Бекет-ата – Шопан-ата произошла авария, в результате которой погибли 10 человек. Данное ЧП находится на контроле МВД РК, работает горячая линия.