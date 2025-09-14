Появилось видео столкновения катеров в море в Актау

Қазақ тіліне аудару

Кадр видео

Видеозапись, которая распространяется в Сети, была сделала на камеру телефона пассажиркой катера «Elise». На записи видно, что она находилась на борту вместе с детьми.

На кадрах запечатлено, как пассажиры наслаждаются водной поездкой и в какой-то момент происходит внезапный удар.

- Водитель катера «Izi» отвернул вправо, как предписывают правила предотвращения столкновений судов в море (МППСС-72), тогда как «Elise» - влево, что и привело к аварии, - прокомментировали запись в яхт-клубе "Бриз".

На видео попал и сам момент удара, после которого слышны крики детей, находившихся на борту.

Напомним, инцидент произошел недалеко от большого причала напротив маяка «Меловой» вчера вечером, 13 сентября.