В Мангистау 17 должностных лиц привлечены к ответственности

Прокуратурой Мангистауской области выявлено 17 фактов нарушений, допущенных должностными лицами различных уполномоченных органов, включая необоснованное инициирование проверок и незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность, передает Lada.kz.
Прокуратурой региона проведён анализ соблюдения законности при осуществлении государственного контроля в сфере предпринимательства.
По результатам принятых мер 17 должностных лиц привлечены к административной ответственности по статьям 173 и 175 КоАП. В частности, в Актау, Мангистауском, Мунайлинском, Каракиянском, Тупкараганском и Бейнеуском районах установлены факты незаконных проверок, неправомерных отказов в оплате услуг, подачи необоснованных исков, изъятия документов без оснований и нарушений порядка регистрации проверок, - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что надзор за соблюдением прав субъектов бизнеса продолжится.
Прокуратура принимает исчерпывающие меры прокурорского реагирования в каждом случае нарушения. В случае нарушения прав призываем предпринимателей обращаться в прокуратуру Мангистауской области,- заключили в ведомстве.
Напомним, прокуратура Мангистау помогла простаивающему предприятию заключить контракты на 1 млрд тенге.
