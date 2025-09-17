В Мангистау 17 должностных лиц привлечены к ответственности

Прокуратурой региона проведён анализ соблюдения законности при осуществлении государственного контроля в сфере предпринимательства.

По результатам принятых мер 17 должностных лиц привлечены к административной ответственности по статьям 173 и 175 КоАП. В частности, в Актау, Мангистауском, Мунайлинском, Каракиянском, Тупкараганском и Бейнеуском районах установлены факты незаконных проверок, неправомерных отказов в оплате услуг, подачи необоснованных исков, изъятия документов без оснований и нарушений порядка регистрации проверок, - говорится в сообщении.