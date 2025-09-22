Более 30 обращений по фактам семейно-бытового насилия зарегистрировано в Актау за неделю

Қазақ тіліне аудару

За прошедшую неделю в полицию Актау поступило 31 обращение, связанное с семейно-бытовым насилием. А также возбуждено одно уголовное дело, передаёт Lada.kz.

Фото istockphoto.com

В Актау продолжается регистрация случаев нарушений в сфере семейно-бытовых отношений, несмотря на предпринимаемые меры по профилактике и борьбе с домашним насилием.

Так, с 12 по 18 сентября текущего года в дежурную часть управления полиции Актау поступило 31 сообщение, касающееся семейно-бытовых конфликтов. По каждому из обращений, по данным полиции, приняты необходимые меры.

По фактам правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений в отношении семи лиц составлены административные протоколы по статье 73 и в отношении ещё семи лиц — по статье 437 КоАП РК, материалы направлены в административный суд. Кроме того, по другим статьям было оформлено три административных протокола. По 10 сообщениям, в связи с отсутствием состава административного правонарушения, материалы оставлены без рассмотрения, а три сообщения объединены по причине повторных обращений, - сообщили в полиции.

Кроме того, зарегистрировано уголовное дело по статье 109 УК РК (побои). Ведётся досудебное расследование.

В ведомстве также сообщили, что в отношении шести человек, совершивших правонарушения в семейно-бытовой сфере, были вынесены охранные предписания сроком на один месяц, а ещё трое домашних дебоширов по решению суда поставлены на учёт с «особым требованием». Проводится профилактическая разъяснительная работа.

Для справки:

Статья 73 КоАП РК касается противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений и предусматривает ответственность за нецензурную брань, оскорбительное приставание, унижение и повреждение предметов домашнего обихода, если эти действия не образуют состав уголовного правонарушения. За такие действия налагается предупреждение или административный арест до трех суток, а при повторном нарушении – до десяти суток.

Статья 437 КоАП РК устанавливает ответственность за нарушение тишины. В будние дни шуметь запрещено с 22:00 до 9:00, в выходные и праздничные дни — с 23:00 до 10:00. Нарушение влечет штраф: 5 МРП для физических лиц, 20 МРП для малого бизнеса, 30 МРП для среднего и 100 МРП для крупного.