Пожар охватил жилой дом и гараж в Мангистау

Вчера, 23 сентября, в 18:00 часов в селе Сайын Шапагатов Тупкараганского района произошёл техногенный пожар. Огнем охватило жилой дом и гараж. Происшествие прокомментировали в ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz

Фото с сайта pixabay.com

По информации ДЧС, в селе Сайын Шапагатов загорелся гараж площадью около 30 квадратных метров, огонь распространился на крышу жилого дома, предварительно, на площади в 50 квадратных метров.

Пострадавших нет.

На место происшествия были направлены силы и средства ДЧС: 11 сотрудников личного состава и три единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.