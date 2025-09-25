Мужчина с диагнозом «шизофрения» пропал в пригороде Актау

Қазақ тіліне аудару

В селе Баскудык (район автодрома – прим. автора) разыскивают 51-летнего Арыстана Есиркепова, который состоит на учете с диагнозом «шизофрения». Жителей региона просят оказать содействие в определении местоположения мужчины, сообщает Lada.kz .

Арыстан Есиркепов. Фото предоставили его родственники

По словам родных пропавшего, 24 сентября, около 08:00 часов, Арыстан Есиркепов самовольно ушел из дома, пока его родственник находился в аптеке. Больше его не видели.

Проживает мужчина в доме, расположенном по улице Кайнар.

Особые приметы: не разговаривает, неконтролируемый смех.

Предположительно, был одет в резиновые тапочки, спортивные брюки и синюю футболку. Точные данные об одежде отсутствуют.

Родственники уже обратились в полицию и просят всех, кто видел мужчину, сообщить любую информацию по номерам телефонов: +7 (708) 104-90-63, +7 (701) 413-15-89 или 102.

Напомним, в июне 2025 года в Актау пропала 17-летняя девушка. Жительницу областного центра нашли живой спустя 12 дней.