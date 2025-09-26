Автомобиль вылетел с дороги на трассе Актау-Акшукур

Қазақ тіліне аудару

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что водитель не справился с рулевым управлением, передает Lada.kz .

Качество кадра улучшено с помощью искусственного интеллекта

Дорожный инцидент произошёл 25 сентября в 19:10.

Видео с места происшествия появилось в Сети. На кадрах видно, что повреждённый автомобиль находится на обочине, а рядом с ним стоит карета Скорой помощи.

В пресс-службе департамента полиции прокомментировали инцидент.

В автомобиле водитель находился с пассажиром. Они оба не пострадали. На водителя составлен административный протокол по статье 620 КоАП РК (Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения), - сообщили в полиции.

Ранее в полиции сообщили, что в Мангистау сильно возросло число аварий с жертвами и пострадавшими.