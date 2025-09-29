Таксиста-нелегала оштрафовали в Актау

Қазақ тіліне аудару

Житель Актау занимался незаконным предпринимательством, оказывая услуги частного извоза. Таксисту смягчили наказание из-за семейного положения и назначили штраф. Об этом сообщает пресс-служба городского Специализированного суда по административным правонарушениям, передает Lada.kz .

В суде рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении жителя Актау, который занимался незаконной предпринимательской деятельностью, оказывая услуги такси.

В ходе заседания правонарушитель признал свою вину и согласился с протоколом. Факт правонарушения подтвержден материалами дела, административным протоколом и другими доказательствами. Суд при назначении наказания учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, признание вины и раскаяние. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. В связи с этим суд пришел к выводу о сокращении штрафа, предусмотренного санкцией части 1 статьи 463 КоАП РК, в размере 15 МРП (58 980 тенге) на 30% и окончательно назначил штраф в сумме 41 286 тенге, - говорится в сообщении суда.

Постановление не вступило в законную силу.





Для справки

Статья 463 КоАП РК – Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления.

Нарушение предусматривает наказание в виде штрафа на физических лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге), с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.

Напомним, подобные случаи в регионе уже фиксировались ранее: житель села Батыр Мунайлинского района также занимался незаконным частным извозом и был оштрафован более чем на 55 тысяч тенге.