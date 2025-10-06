18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
545.67
636.41
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.10.2025, 11:58

Полицейские в Жанаозене потушили горящий автомобиль

Происшествия 0 1 279 Лиана Рязанцева

Пламя внезапно вспыхнуло в автомобиле, остановившемся на светофоре, однако полицейские сориентировались вовремя, и при помощи огнетушителей ликвидировали возгорание, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

По данным пресс-службы полиции региона, инцидент произошел 5 октября около 13:45 часов на проезжей части перед торгово-развлекательным центром «Нур» в микрорайоне «Оркен».

На светофоре загорелся автомобиль. Пламя начало внезапно вырываться из-под капота автомобиля и могло быстро распространиться, однако проезжавшие мимо полицейские вовремя среагировали и остановили распространение пламени. Инспекторы патрульной полиции достали огнетушитель из служебного транспорта и оперативно потушили огонь. Благодаря их действиям жизнь водителя и безопасность других автомобилей поблизости не оказались под угрозой, - рассказали в полиции.

На помощь автовладельцу пришел экипаж «Тулпар-2» патрульной полиции в составе старшего инспектора ППР, старшего лейтенанта Р. Сагынжана и старшего инспектора ППР, старшего лейтенанта Г. Толегенова.

Благодаря решительным и слаженным действиям сотрудников полиции огонь был быстро локализован и полностью потушен. Они обеспечили безопасность граждан, не допустили распространения пламени и возможных последствий. Причины возгорания устанавливаются. По факту проводится проверка, - отметили в ведомстве.

Полиция обращает внимание автовладельцев на необходимость строго соблюдать правила пожарной безопасности и иметь в автомобиле исправный огнетушитель.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
Герои блин.дайте медали герой казахстана
06.10.2025, 15:19
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?