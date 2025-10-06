Полицейские в Жанаозене потушили горящий автомобиль

Қазақ тіліне аудару

Пламя внезапно вспыхнуло в автомобиле, остановившемся на светофоре, однако полицейские сориентировались вовремя, и при помощи огнетушителей ликвидировали возгорание, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

По данным пресс-службы полиции региона, инцидент произошел 5 октября около 13:45 часов на проезжей части перед торгово-развлекательным центром «Нур» в микрорайоне «Оркен».

На светофоре загорелся автомобиль. Пламя начало внезапно вырываться из-под капота автомобиля и могло быстро распространиться, однако проезжавшие мимо полицейские вовремя среагировали и остановили распространение пламени. Инспекторы патрульной полиции достали огнетушитель из служебного транспорта и оперативно потушили огонь. Благодаря их действиям жизнь водителя и безопасность других автомобилей поблизости не оказались под угрозой, - рассказали в полиции.

На помощь автовладельцу пришел экипаж «Тулпар-2» патрульной полиции в составе старшего инспектора ППР, старшего лейтенанта Р. Сагынжана и старшего инспектора ППР, старшего лейтенанта Г. Толегенова.

Благодаря решительным и слаженным действиям сотрудников полиции огонь был быстро локализован и полностью потушен. Они обеспечили безопасность граждан, не допустили распространения пламени и возможных последствий. Причины возгорания устанавливаются. По факту проводится проверка, - отметили в ведомстве.

Полиция обращает внимание автовладельцев на необходимость строго соблюдать правила пожарной безопасности и иметь в автомобиле исправный огнетушитель.