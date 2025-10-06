18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.10.2025, 17:56

Трагедия в Мангистау: водитель, выживший в ДТП с десятью погибшими, арестован

Стали известны новые подробности страшной аварии, унесшей жизни десяти человек, которые направлялись к священному месту Бекет-ата, передает Lada.kz.

По данным медиков, в настоящее время из Жанаозенской городской больницы выписали поступивших троих пострадавших. Двое из них были доставлены из Жанаозена санавиацией сначала в Мангистаускую областную многопрофильную больницу, после чего перенаправлены на дальнейшее лечение в Астану.

Третий пострадавший перенёс операцию, и после выписки его забрали сотрудники следственного изолятора. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции, этот мужчина является водителем автомобиля, против него возбуждено уголовное дело по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан  «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей».

Расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии, которая стала одной из серьезнейших на дорогах региона за последнее время.

Напомним, авария произошла в середине сентября. В ДТП погибли 10 человек. Это были туристы из соседних регионов Казахстана, направлявшиеся к подземной мечети Бекет-ата.

