Трагедия в Мангистау: водитель, выживший в ДТП с десятью погибшими, арестован

Стали известны новые подробности страшной аварии, унесшей жизни десяти человек, которые направлялись к священному месту Бекет-ата, передает Lada.kz .

По данным медиков, в настоящее время из Жанаозенской городской больницы выписали поступивших троих пострадавших. Двое из них были доставлены из Жанаозена санавиацией сначала в Мангистаускую областную многопрофильную больницу, после чего перенаправлены на дальнейшее лечение в Астану.

Третий пострадавший перенёс операцию, и после выписки его забрали сотрудники следственного изолятора. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции, этот мужчина является водителем автомобиля, против него возбуждено уголовное дело по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей».

Расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии, которая стала одной из серьезнейших на дорогах региона за последнее время.

Напомним, авария произошла в середине сентября. В ДТП погибли 10 человек. Это были туристы из соседних регионов Казахстана, направлявшиеся к подземной мечети Бекет-ата.