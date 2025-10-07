18+
07.10.2025, 09:59

В минобороны прокомментировали данные об издевательствах сексуального характера над срочником в Бейнеу

Происшествия 0 3 244 Ольга Максимова

В Сухопутных войсках Казахстана заявили, что проверили факты о физическом и сексуальном насилии, о которых рассказывала мать военнослужащего, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото с сайта Минобороны РК
Фото с сайта Минобороны РК

Подтверждения издевательствам ведомство не обнаружило.

Согласно свидетельским показаниям, фактов, подтверждающих оказание физического либо сексуального насилия в отношении рядового, не установлено. Лица, подтверждающие избиение либо насилие сексуального характера в отношении него, не выявлены. Все камеры видеонаблюдения были просмотрены сотрудниками следственных органов, фактов нарушения воинской дисциплины или правонарушений выявлено не было, - говорится сообщении.

В Сухопутных войсках заявили, что показания самого военнослужащего неоднократно менялись, а доводы, приводимые им во время бесед, противоречили друг другу и содержали различные версии произошедшего.

Напомним, мать солдата-срочника Султана Шынтемирова рассказала, что ее сына, служившего в воинской части №99116, подвергали издевательствам сексуального характера. Также она отметила, что солдаты, ставшие свидетелями произошедшего, отказываются давать показания.  

Еще одному бойцу из этой же части, который до армии был абсолютно здоровым, поставили диагноз «раздвоение личности».

0
37
0
Комментарии

2 комментарий(ев)
alixah
alixah
Как они сами у себя найдут нарушения?
07.10.2025, 12:32
Галина63
Галина63
Когда читаешь такие новости ужас охватывает. Дыма без огня не бывает.
07.10.2025, 05:25
