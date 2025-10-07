В Актау на пешеходном переходе сбили человека

Қазақ тіліне аудару

Очередной наезд на пешехода произошел в областном центре сегодня, 7 октября. Жители Актау считают, что регуляцию транспортного потока на этом переходе нужно усилить светофором, так как участок дороги ежедневно пересекает большое количество школьников, передает Lada.kz .

ДТП произошло в 07:55 часов на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном между 13 и 15 микрорайонами, напротив ЖК «Овация».

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, 41-летний водитель Hyundai Sonata сбил 43-летнюю женщину, когда она пересекала дорогу в положенном месте.

После осмотра медиками пострадавшая была отпущена домой. На водителя составили протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Санкция предусматривает штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

Очевидцы происшествия просят правоохранительные и местные исполнительные органы обратить внимание на указанный пешеходный переход, так как он несет потенциальный риск для детей.