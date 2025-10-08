Автомобиль сгорел после ДТП в Актау

В 32А микрорайоне произошло ДТП с участием двух автомобилей. Видео инцидента появилось в Сети, сообщает Lada.kz.
По словам очевидцев, авария случилась вечером 7 октября в 32А микрорайоне. Один из автомобилей - Hyundai - загорелся сразу после столкновения и полностью выгорел.
Очевидцы проишествия сразу сообщили о пожаре по номеру 101.
К приезду спасателей машина уже была полностью охвачена пламенем.
Главное, что люди живы. Поражена работой пожарных - рискуют жизнью при каждом выезде. Стояла рядом и опасалась, что может взорваться газовый баллон. К счастью, пламя удалось потушить, - рассказала очевидица происшествия.
Lada.kz ожидает комментарии от ДЧС региона и департамента полиции.
Напомним, ранее в Актау во дворе дома сгорел автомобиль Hyundai Accent.
Комментарии0 комментарий(ев)