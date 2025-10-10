Школьницы подрались в Мунайлинском районе: их снимали на камеру

Қазақ тіліне аудару

Видеозапись с дракой школьниц разлетелась по социальным сетям. Вычислить участниц не составило труда, их родителей привлекли к ответственности, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: centr.tv

На кадрах видно, как две девушки дерутся на земле, а несколько других пинают их ногами по голове.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, инцидент произошел в Мунайлинском районе. В драке участвовали подростки 2011, 2012 и 2013 годов рождения.

Участницы конфликта установлены и доставлены в полицию вместе с родителями. Законные представители несовершеннолетних привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению своих детей, что выразилось в отсутствии должного контроля за их поведением, - сообщили в полиции.

Все виновные поставлены на профилактический учёт.

Также действия учениц рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних.

Причину конфликта, который перерос в потасовку, в полиции назвать отказались.

