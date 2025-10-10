18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.10.2025, 10:53

Смертельное ДТП произошло в Мунайлы

Происшествия

В Мунайлинском районе произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом. Один из водителей скончался на месте, передает Lada.kz.

Изображение улучшено с помощью ИИ
Изображение улучшено с помощью ИИ

Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 октября в 13:30 часов на трассе между селами Батыр и Кызылтобе-2

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным автобусом. В салоне «ПАЗа» находились четыре пассажира и кондуктор, никто из них не пострадал.

Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). На месте происшествия проведён осмотр, назначены необходимые экспертизы, - сообщили в ДП МО.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Ранее Lada.kz писала об еще одном смертельном ДТП. Близ села Жетыбай Toyota Camry выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем Shacman. В результате водитель легкового автомобиля 1981 года рождения погиб.

Для справки

Часть указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

