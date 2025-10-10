В Актау осудили организатора незаконного игорного бизнеса

Қазақ тіліне аудару

Фото: Pixabay

Как установило следствие, подсудимый приобрел игровые платформы, мобильные телефоны и стал рассылать рекламу игр для привлечения клиентов. С 21 июня прошлого года по 13 марта текущего года онлайн-казино функционировало. Для транзита денег нарушитель привлек своего родственника - гражданина Грузии, используя его банковскую карту.

Заинтересованные в быстром выигрыше в онлайн-играх связывались через мессенджеры с подсудимым, который передавал реквизиты для пополнения баланса и участия в играх.

За указанный период от незаконной деятельности онлайн-казино на расчетный счет родственника-дроппера поступило более 76 миллионов тенге. Следствие установило взаимосвязь банковских переводов между дроппером и подсудимым.

Мужчину обвинили в организации незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере (пункт 2 части 3 статьи 307 УК РК).

Дело рассмотрели в Актауском городском суде.

Прокурор просил наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подсудимый частично признал вину, выразил искреннее раскаяние в содеянном, просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Санкция указанной статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Смягчающим обстоятельством суд признал наличие на иждивении подсудимого малолетнего ребенка, отягчающих установлено не было. Мужчину признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы с изъятием имущества.

