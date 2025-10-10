В Актау автомобиль влетел в столб освещения

Қазақ тіліне аудару

Водитель нарушил скоростной режим и вскоре после этого попал в ДТП. Подробности происшествия рассказали в департаменте полиции Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото: pexels.com

ДТП произошло 9 сентября, около 17:00 часов, на проезжей части, расположенной в районе микрорайонов «Шыгыс-1» и «Шыгыс-2» . Водитель автомобиля Toyota Camry не предпринял необходимых мер по снижению скорости или безопасному объезду препятствия в условиях возникновения помехи или опасности на дороге. В результате автомобиль влетел в опору освещения.

Предположительно, материальный ущерб был нанесен компании ТОО «West Recycling Company», на чьём балансе находилась повреждённая конструкция, сообщили управлении полиции Актау.

В отношении виновника ДТП составили протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение имущества). Санкция предусматривает штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

Подробности инцидента устанавливаются. В ходе происшествия никто не пострадал.