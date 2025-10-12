18+
12.10.2025, 16:54

Из «продавца» в «потребителя»: как житель Актау избежал тюрьмы

Происшествия 0 1 746 Наталья Вронская

В Актау суд вынес приговор по делу о незаконном хранении наркотиков. Мужчина, задержанный весной 2024 года, обвинялся в хранении и перевозке опия в крупном размере с целью сбыта. Однако в ходе судебного разбирательства доказательств торговли представлено не было, передаёт Lada.kz..

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

Согласно материалам дела, полученным редакцией Lada.kz, у жителя Актау при обыске изъяли свёртки с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это опий массой более 60 граммов. Следствие утверждало, что мужчина хранил наркотик с целью продажи, однако подсудимый настаивал, что держал его исключительно для личного употребления.

Свидетелем по делу проходил его знакомый, при котором также были обнаружены наркотики. Однако в суде он и его супруга заявили, что не приобретали запрещённые вещества у подсудимого и к найденному наркотику отношения не имеют.

Суд установил, что доказательств сбыта представлено не было: не выявлено фактов передачи наркотиков, покупателей или упаковочных материалов. В связи с этим действия подсудимого были переквалифицированы со статьи 297 части 3 УК РК («Сбыт наркотиков в крупном размере») на статью 296 часть 3 («Хранение без цели сбыта»).

По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы условно.

 

 

 

 

Комментарии

1 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
А что, так было можно?
12.10.2025, 15:06
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

