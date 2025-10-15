Статья за принуждение к браку: в Мангистау зарегистрировали первое дело

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане с 16 сентября текущего года вступили в силу изменения в Уголовном кодексе, в частности, были внесены новые статьи за сталкинг и принуждение к браку. Мангистауская область стала одним из первых регионов, где зарегистрировали подобное дело. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РК, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Freepik

Первые уголовные дела по статье о принуждении к браку зарегистрированы в Шымкенте, а также в Кызылординской, Актюбинской и Мангистауской областях. В двух случаях жертвами стали несовершеннолетние. Расследование продолжается и находится под контролем прокуратуры.

Также в Атырауской и Павлодарской областях начаты уголовные расследования по фактам сталкинга.

Для справки

Статья 115-1 УК РК (Сталкинг) – предусматривает наказание в виде штрафа до 200 МРП (786 400 тенге), исправительные работы в том же размере, до 200 часов общественных работ либо арест сроком до 50 суток.

Статья 125-1 УК РК (Принуждение к вступлению в брак) – предусматривает штраф до 2000 МРП (7 864 000 тенге), исправительные работы в том же размере, ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.

В случаях, когда такие действия привели к тяжким последствиям по неосторожности, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.