Скончался пассажир разбившегося в Актау самолета Azal

Скончался пассажир потерпевшего крушение близ Актау самолета ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), сообщает Lada.kz.
Как сообщает Media.az со ссылкой на Lent.az, скончался пассажир разбившегося под Актау самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL – житель Загаталы Нурулла Сираджов.
Отмечается, что мужчина скончался утром 18 октября в своем доме.
По данным Oxu.az, 25 декабря 2024 года Нурулла Сираджов вместе с супругой направлялся навестить сына, проживающего в Грозном. В результате авиакатастрофы оба супруга получили серьезные травмы и были госпитализированы.
Мужчина страдал от рака. Он летел в Грозный также и для проведения операции, связанной с этой болезнью. Однако из-за авиаинцидента операция не состоялась, а сам Сираджов с травмами был доставлен в больницу Баку.
Хотя мужчина сумел восстановиться после травм, полученных при крушение борта, победить рак ему не удалось.
