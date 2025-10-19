Скончался пассажир разбившегося в Актау самолета Azal

Қазақ тіліне аудару

Фото: Media.az

Как сообщает Media.az со ссылкой на Lent.az, скончался пассажир разбившегося под Актау самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL – житель Загаталы Нурулла Сираджов.

Отмечается, что мужчина скончался утром 18 октября в своем доме.

По данным Oxu.az, 25 декабря 2024 года Нурулла Сираджов вместе с супругой направлялся навестить сына, проживающего в Грозном. В результате авиакатастрофы оба супруга получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Мужчина страдал от рака. Он летел в Грозный также и для проведения операции, связанной с этой болезнью. Однако из-за авиаинцидента операция не состоялась, а сам Сираджов с травмами был доставлен в больницу Баку.

Хотя мужчина сумел восстановиться после травм, полученных при крушение борта, победить рак ему не удалось.

