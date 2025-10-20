На трассе Актау - Форт-Шевченко в грузовике сгорели 4 000 бутылок с водой

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауской области загорелся прицеп большегруза, перевозившего питьевую воду. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС региона, передает Lada.kz.

стоп-кадр из видео

По данным ведомства, техногенный пожар произошёл 20 октября в 11:14 на автодороге областного значения Актау – Форт-Шевченко, в районе 35-го километра от пожарной части Тупкараганского района.

«Огнём полностью уничтожен прицеп грузового автомобиля марки DAF, принадлежащего ТОО «Керуен Ауыз Су». Перевозимый груз — питьевая вода «Керуен» в количестве 4 000 бутылок», — уточнили в ДЧС.

Пострадавших и жертв нет. Пожар был локализован в 11:50 и полностью ликвидирован в 12:15. На месте работали силы и средства ДЧС — 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре на Скальной тропе.