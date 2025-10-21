В Актау пресекли крупный канал хранения и распространения наркотиков

Қазақ тіліне аудару

В областном центре выявили группу людей, занимавшихся оборотом наркотических веществ. Правоохранители обнаружили и изъяли крупную партию марихуаны, передает Lada.kz .

Фото: ДП МО

Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Мангистауской области с помощью служебной собаки по кличке Кира задержали трех жителей Актау, занимавшихся хранением и сбытом наркотиков. Об этом сообщает департаменте полиции Мангистауской области.

В ходе обысков по нескольким адресам 14 и 16 октября полицейские обнаружили и изъяли крупные партии марихуаны, а также электронные весы, упаковочные материалы и пневматическое оружие.

Также в ходе следственных действий в подвальном помещении одного из жилых домов по месту проживания задержанных выявлено тайное хранилище, где находились четыре картонные коробки с мешками марихуаны общим весом более 100 килограммов. Общий объём изъятого наркотического вещества составил 196 килограммов.

Судебно-химическая экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной.

По данному факту начато расследование ч.3 ст.297 УК РК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

По решению суда подозреваемые арестованы и водворены в следственный изолятор сроком на два месяца.