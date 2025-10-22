Горит камыш и ветер дует! Актау снова задыхается от вони

Қазақ тіліне аудару

Актау в очередной раз накрыл удушливый смог. Виновником запаха называют горение камышей в Атырауской области, передает Lada.kz .

Фото: ДЭ МО

Вонь жители областного центра начали чувствовать после 19:00 часов. Сообщения стали поступать со всех микрорайонов.

В ДЧС Мангистауской области сообщили, что очагов возгорания, которые могли бы стать источником запаха, на территории региона не зарегистрировано. Согласно данным, переданными соседями, в Курмангазинском районе Атырауской области в 14:20 часов 20 октября, в 70 км от села Курмангазы, на побережье Каспийского моря в труднодоступной болотистой местности произошло загорание камышитовой растительности на в двух очагах. Площадь возгорания - 20 гектаров.

В департаменте экологии Мангистауской области также рассказали, что источник запаха горения принес ветер с территории Атырауской области.

«Сейчас наши специалисты проверяют показатели метеостанций. В случае выявления превышений они произведут замеры воздуха», - сообщили в департаменте.

Напомним, ровно неделю назад в Актау также стоял удушливый запах гари. Причиной также назвали горение камыша.