Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.10.2025, 20:15

Горит камыш и ветер дует! Актау снова задыхается от вони

Происшествия 0 2 422 Ольга Максимова

Актау в очередной раз накрыл удушливый смог. Виновником запаха называют горение камышей в Атырауской области, передает  Lada.kz.

Фото: ДЭ МО
Фото: ДЭ МО

Вонь жители областного центра начали чувствовать после 19:00 часов. Сообщения стали поступать со всех микрорайонов.

 

В ДЧС Мангистауской области сообщили, что очагов возгорания, которые могли бы стать источником запаха, на территории региона не зарегистрировано. Согласно данным, переданными соседями, в Курмангазинском районе Атырауской области в 14:20 часов 20 октября, в 70 км от села Курмангазы, на побережье Каспийского моря в труднодоступной болотистой местности произошло загорание камышитовой растительности на в двух очагах. Площадь возгорания - 20 гектаров.

В департаменте экологии Мангистауской области также рассказали, что источник запаха горения принес ветер с территории Атырауской области.

«Сейчас наши специалисты проверяют показатели метеостанций. В случае выявления превышений они произведут замеры воздуха», - сообщили в департаменте.

 Напомним, ровно неделю назад в Актау также стоял удушливый запах гари. Причиной также назвали горение камыша.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
Ветер с юга! В атырау воздух чистый, зайдите и сами посмотрите https://www.iqair.com/ru/kazakhstan/mangghystau/aktau
21.10.2025, 15:25
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

