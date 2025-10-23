В Мангистау предотвратили вывоз сотни тонн чёрного металла

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауской области транспортная прокуратура выявила и обратила в доход государства 380 тонн лома, передает Lada.kz .

Фото: Pixabay

Приказом министра промышленности и строительства введён временный запрет на вывоз за пределы страны лома и отходов черного металла, бывших в употреблении.

Несмотря на ограничения, четыре товарищества в Мангистауской области нарушили установленный порядок. По инициативе региональной транспортной прокуратуры в доход государства обращено 380 тонн лома.

Принятые меры позволили предотвратить аналогичные нарушения и укрепить законность. Органы прокуратуры продолжают работу по реализации принципа «Закон и Порядок» и защите экономических интересов государства.

Напомним, ранее через аэропорт Актау пытались незаконно вывезти 55 миллионов тенге. Подробнее по ссылке.