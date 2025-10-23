18+
23.10.2025, 12:14

В Мангистау суд лишил прав пьяного водителя

Происшествия

В селе Курык водитель попался за ездой в нетрезвом виде. Нарушение рассматривалось в Каракиянском районном суде, который лишил его права управления транспортом и не только, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото с сайта brestcity.com
Иллюстративное фото с сайта brestcity.com

Суд установил, что житель Курыка управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его вина подтверждена собственными пояснениями, протоколом об административном правонарушении, заключением медицинского освидетельствования и видеозаписью.

В ходе разбирательств правонарушитель признал свою вину и просил суд о смягчении наказания.

Согласно части 1 статьи 608 КоАП РК, управление авто в состоянии алкогольного опьянения влечёт арест на срок до 15 суток и лишение права управления транспортными средствами на срок до семи лет.

Суд, учитывая признание вины, как смягчающее обстоятельство и отсутствие отягчающих факторов, постановил признать водителя виновным и назначить наказание в виде 15 суток административного ареста с лишением права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

К слову, это не первый подобный случай в регионе. В январе 2024 года еще одного жителя Мангистауской области лишили прав за пьяную езду. Подробнее по ссылке.




fox1167
fox1167
" наказание в виде 15 суток административного ареста с лишением права управления транспортными средствами сроком на семь лет."-----Этого мало! Это как покушение на убийство с ножом! Так там нож конфискуют! Вот и с "синяками" надо тоже самое делать: конфисковать машину как орудие убийства! Сразу перестанут садиться за руль! Есть что терять!
23.10.2025, 07:48
