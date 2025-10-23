18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.10.2025, 12:26

Ночью и с ножом: жителя Актау привлекли к ответственности за попытку влезть в чужую квартиру

Происшествия

Мужчина, пытавшийся ночью проникнуть в чужую квартиру через окно, понес административную ответственность, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Дело рассматривалось в Специализированном суде по административным правонарушениям города Актау по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо арест на срок от пяти до 15 суток.

Как сообщается, правонарушитель признал свою вину.

При определении взыскания суд учёл отягчающие ответственность обстоятельства  противоправные действия со стороны мужчины, смягчающих не установлено. Постановлением суда он был признан виновным, нарушителю назначен арест сроком на пять суток.

Напомним, поздним вечером 13 октября мужчина в состоянии алкогольного опьянения взобрался на второй этаж дома №22 в 8 микрорайоне, где и был обнаружен бдительными жильцами. Как отметили очевидцы, он был с ножом.

3
2
0
Комментарии

