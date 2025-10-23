Ночью и с ножом: жителя Актау привлекли к ответственности за попытку влезть в чужую квартиру

Мужчина, пытавшийся ночью проникнуть в чужую квартиру через окно, понес административную ответственность, передает Lada.kz.
Дело рассматривалось в Специализированном суде по административным правонарушениям города Актау по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).
Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо арест на срок от пяти до 15 суток.
Как сообщается, правонарушитель признал свою вину.
При определении взыскания суд учёл отягчающие ответственность обстоятельства – противоправные действия со стороны мужчины, смягчающих не установлено. Постановлением суда он был признан виновным, нарушителю назначен арест сроком на пять суток.
Напомним, поздним вечером 13 октября мужчина в состоянии алкогольного опьянения взобрался на второй этаж дома №22 в 8 микрорайоне, где и был обнаружен бдительными жильцами. Как отметили очевидцы, он был с ножом.
