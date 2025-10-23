Очередная драка девочек-подростков произошла в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауской области на видео попала очередная уличная драка девочек-подростков. Что стало причиной конфликта, неизвестно, но теперь подростки на учете, а родителям предстоит выплатить штраф, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

В социальных сетях распространилось видео с жестокой дракой школьниц. Как рассказали в департаменте полиции Мангистауской области, инцидент произошел 18 октября в Жанаозене.

Участницы конфликта были установлены и доставлены в участок вместе с родителями.

Законные представители несовершеннолетних привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению своих детей по статье 127 КоАП РК. Им предстоит выплатить штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).

Материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних, а сами подростки поставлены на профилактический учёт, уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее пользователи соцсетей наблюдали драку девочек в Мунайлинском районе.