В Мангистау супружеская пара пострадала в ДТП с опрокидыванием

В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Мангистауской области, пострадала супружеская пара, которая впоследствии оказалась в больнице, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото Shutterstock

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, ДТП произошло около 22:00 часов 22 октября на трассе Жетыбай – Актау.

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на скорости врезался в двигающийся впереди ЗИЛ . От удара последний опрокинулся, а внедорожник вылетел с дороги. Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях.

В салоне Toyota Land Cruiser ехала супружеская пара, обоим по 61 году. Они получили травмы и были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи. Водитель ЗИЛа не пострадал.

В отношении водителя внедорожника был составлен протокол по статье 610 КоАП РК ( Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества ). Санкция предусматривает штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге).