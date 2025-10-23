В Мангистау супружеская пара пострадала в ДТП с опрокидыванием

В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Мангистауской области, пострадала супружеская пара, которая впоследствии оказалась в больнице, передает Lada.kz.
Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, ДТП произошло около 22:00 часов 22 октября на трассе Жетыбай – Актау.
Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на скорости врезался в двигающийся впереди ЗИЛ. От удара последний опрокинулся, а внедорожник вылетел с дороги. Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях.
В салоне Toyota Land Cruiser ехала супружеская пара, обоим по 61 году. Они получили травмы и были госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи. Водитель ЗИЛа не пострадал.
В отношении водителя внедорожника был составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Санкция предусматривает штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге).
