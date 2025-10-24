В Актау полицейские изъяли свыше полукилограмма «синтетики»

Қазақ тіліне аудару

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области пресекли деятельность лиц, занимавшихся хранением и сбытом синтетических наркотиков, передает Lada.kz .

Фото: ДП МО

В рамках ОПМ «Қарасора-2025» и «Правопорядок» 20 октября полицейские пресекли распространение среди потребителей крупной партии синтетических веществ, именуемых «альфа-PVP» и «мефедрон», сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства. Общий вес изъятых веществ составил более 550 граммов.

У задержанных обнаружили электронные весы, упаковочные материалы и другие предметы, используемые для фасовки и маркировки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственные действия.

