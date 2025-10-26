Горение автомобиля на проезжей части произошло в Актау

Қазақ тіліне аудару

Ночью 26 октября в областном центре горел автомобиль. Подробности происшествия Lada.kz предоставили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Фото: кадр видео

Происшествие попало на видео очевидцев. На кадрах видно, как на проезжей части загорелся автомобиль.

По данным регионального департамента по ЧС, вызов с места событий поступил в 00:23 часов.

В 12 микрорайоне, на проезжей части, произошло возгорание моторного отсека и салона легкового автомобиля Mercedes Benz. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В автомобиле установлено газобаллонное оборудование объёмом 45 л. В 00:34 часов пожар ликвидирован, - сообщили в ведомстве.

На место происшествия выезжали девять сотрудников личного состава и две единицы спецтехники.